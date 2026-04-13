Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки применила меры профилактического воздействия в отношении двух высших учебных заведений: Автомобильно-транспортного института и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Чиновники вынесли им официальные предупреждения о недопустимости любых отступлений от обязательных требований, действующих в образовательной сфере. Информация об этом размещена в официальном канале ведомства в МАХ.
Ведомство не только предупредило учебные заведения, но и настоятельно рекомендовало в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры по обеспечению полного соблюдения всех законодательных норм в рамках федерального государственного контроля. Кроме того, Рособрнадзор предложил руководству этих вузов устранить потенциальные нарушения, чтобы избежать более серьезных санкций в будущем.
Ранее KP.RU уже сообщал, что аналогичные предостережения получили семь других образовательных учреждений страны, включая Белгородский государственный университет, Кубанский медицинский университет и Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. Им тогда тоже рекомендовали срочно навести порядок в учебном процессе и строго соблюдать установленные законом нормы.