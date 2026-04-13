В Свердловской области обновят дороги к знаковым для космонавтики местам

Дорожники Свердловской области обновят подъезды к городам, связанным с космической отраслью, при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Так, в Нижней Салде в этом сезоне завершат ремонт дороги в сторону Алапаевска. Специалисты обновляют участок с 0-го по 15-й километр. Также в 2026 году отремонтируют 1-й километр дороги Нижняя Салда — Басьяновский — Медведево. В округе находится предприятие «Роскосмоса» АО «НИИМаш», которое выпускает жидкостные ракетные двигатели малой тяги для космических аппаратов.
Еще один город, связанный с космонавтикой, — Каменск-Уральский, где учился и начинал трудовой путь космонавт Павел Беляев, командир «Восхода-2». В 2026—2027 годах отремонтируют дорогу к деревням Позариха и Беловодье.
«Все дороги в космос начинаются на земле. На земле создается база для высоких достижений. Транспортная инфраструктура обеспечивает развитие высокотехнологичных отраслей, включая космическую промышленность», — отметил заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.