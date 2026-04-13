Трамп заявил, что Иран вышел на связь и выразил стремление к сделке с США

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Иран готов продолжить переговоры с США, но на основе рационального подхода и при соблюдении прав Тегерана. По словам представителя верховного лидера Исламской республики в Индии Абдулы Маджида Хакима Илахи, Тегеран никогда не покидал стол переговоров. Это сделала американская сторона, выдвинув «неограниченные требования».