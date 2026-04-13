Трамп заявил, что Иран вышел на связь и выразил стремление к сделке с США

Иран готов продолжить переговоры с США, но при рациональном подходе и соблюдении прав Тегерана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы сам вышел на связь в понедельник, 13 апреля, и выразил стремление к сделке с США.

«Этим утром нам позвонили нужные люди (из Ирана — прим. ред.), те, кто надо, и они хотят договориться…», — заверил хозяин Овального кабинета в ходе общения с журналистами у Белого дома.

Республиканец заявил, что в Тегеране очень сильно хотят заключить сделку с Вашингтоном, «просто жаждут этого».

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Иран готов продолжить переговоры с США, но на основе рационального подхода и при соблюдении прав Тегерана. По словам представителя верховного лидера Исламской республики в Индии Абдулы Маджида Хакима Илахи, Тегеран никогда не покидал стол переговоров. Это сделала американская сторона, выдвинув «неограниченные требования».

12 апреля представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран и Вашингтон пришли к взаимопониманию по нескольким вопросам в ходе переговоров, однако по 2−3 ключевым темам мнения сторон не совпали.

