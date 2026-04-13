ФБР обыскало дом подозреваемого в попытке нападения на главу OpenAI

Федеральное бюро расследований провело обыск в Техасе в доме 20-летнего подозреваемого, которого обвиняют в том, что он бросил бутылку с зажигательной смесью в особняк гендиректора OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Молодой человек, опознанный как Дэниел Морено-Гама, по данным телеканала, приехал из Техаса с конкретной целью — убить главу компании, создавшей ChatGPT. Источники, близкие к расследованию, сообщили журналистам, что Морено-Гама руководствовался взглядами против развития искусственного интеллекта.
При аресте у него обнаружили манифест, который описывается как «серия из трех частей». В этом документе содержится список других руководителей и инвесторов в сфере ИИ с их именами и адресами. Правоохранители теперь проверяют, планировал ли подозреваемый продолжить серию нападений.
Ранее KP.RU писал, что утром 10 апреля неизвестный бросил коктейль Молотова в дом главы OpenAI Сэма Альтмана, а также выступил с угрозами в адрес штаб-квартиры компании. В корпорации поблагодарили полицию за быстрое реагирование — нападавшего оперативно задержали, к счастью, никто не пострадал.