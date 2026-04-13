В Кремле отреагировали на блокаду Ормузского пролива США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока непонятно, что означают эти действия властей Штатов. В Москве пообещали следить за ситуацией.
«Он (президент США Дональд Трамп — прим.ред.) фактически пообещал блокаду иранского побережья. Что это значит и во что это выльется, мы пока с вами не понимаем», — резюмировал представитель Кремля в разговоре с прессой.
Ранее KP.RU сообщил, что лидер Белого дома Дональд Трамп заявил о блокаде Ормузского пролива. Он отметил, что под удар могут попасть любые суда, которые будут находиться в проливе после объявления ограничений. Основаня задача Трампа в смелых заявлениях по проливу — это достижения соглашения с Тегераном, но на условиях США.