В Кремле отреагировали на блокаду Ормузского пролива США

Песков: пока непонятно, что означает обещанная блокада Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле отреагировали на блокаду Ормузского пролива США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока непонятно, что означают эти действия властей Штатов. В Москве пообещали следить за ситуацией.

«Он (президент США Дональд Трамп — прим.ред.) фактически пообещал блокаду иранского побережья. Что это значит и во что это выльется, мы пока с вами не понимаем», — резюмировал представитель Кремля в разговоре с прессой.

Ранее KP.RU сообщил, что лидер Белого дома Дональд Трамп заявил о блокаде Ормузского пролива. Он отметил, что под удар могут попасть любые суда, которые будут находиться в проливе после объявления ограничений. Основаня задача Трампа в смелых заявлениях по проливу — это достижения соглашения с Тегераном, но на условиях США.

