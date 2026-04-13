Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 13 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 13 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Кремль оценил итоги выборов в Венгрии

Источник: Reuters

Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах, так как Венгрия — недружественная страна. Парламентские выборы в Венгрии прошли накануне, 12 апреля. После обработки 98,9% голосов оппозиционная «Тиса» получает 138 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство, а правящий альянс ФИДЕС-ХДНП — только 55 мест. Орбан признал поражение и пообещал «не сдаваться». Вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр ранее выразил готовность к переговорам с Москвой в случае необходимости.

Обещанная Трампом блокада Ормузского пролива вступила в силу

Источник: Reuters

Американские военные начали блокировку всего трафика иранских портов. По данным издания, ВМС США готовы вводить и поддерживать блокаду. Они не дадут кораблям заходить или выходить из иранских портов. Однако, заявляют американские чиновники, правила применения силы не устанавливали.

Минобороны: ВСУ нарушили пасхальное перемирие более 6,5 тыс. раз

Источник: Reuters

Несмотря на объявление режима пасхального перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей Российской Федерации.

Бывшего мужа блогера Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии

Источник: РИА "Новости"

Суд приговорил бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина к семи годам лишения свободы в колонии. Он был взят под стражу 13 апреля в зале суда.

СК возбудил дело о манипулировании ценными бумагами на Мосбирже

Источник: РИА "Новости"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, которая осуществляла манипулирование рынком акций на Московской Бирже. По данным следствия, в 2023—2024 годах трейдеры компании совместно с другими участниками систематически проводили операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний, нарушая законодательство об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

