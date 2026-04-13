Главные новости к вечеру 13 апреля 2026 года

Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах, так как Венгрия — недружественная страна. Парламентские выборы в Венгрии прошли накануне, 12 апреля. После обработки 98,9% голосов оппозиционная «Тиса» получает 138 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство, а правящий альянс ФИДЕС-ХДНП — только 55 мест. Орбан признал поражение и пообещал «не сдаваться». Вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр ранее выразил готовность к переговорам с Москвой в случае необходимости.