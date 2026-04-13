В Нижнем Новгороде почтили бывших узников концлагерей

Памятная встреча, приуроченная к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, прошла в Нижнем Новгороде. На площадке Корпоративного университета правительства региона собрались 26 ветеранов — бывшие малолетние узники и дети войны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
С участниками встретился министр социальной политики региона Игорь Седых. Он напомнил, что эта дата — символ памяти о миллионах людей, прошедших через ужасы лагерей, и подчеркнул, что сегодня в области живут чуть более сотни бывших узников.
После официальной части встреча продолжилась в теплой атмосфере: гости общались, вспоминали прошлое и слушали песни военных лет. Ветераны делились личными историями — о детстве в неволе, разлуках и спасении, о возвращении домой и жизни после войны.
По словам депутата Заксобрания Максима Реброва, судьбы этих людей — пример силы духа и мужества. Их жизненный путь важно помнить и передавать следующим поколениям.