На Ставрополье модернизируют кочубеевский историко-краеведческий музей

Кочубеевский историко-краеведческий музей в Ставропольском крае модернизируют. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
Специалисты закупят мультимедийное и выставочное оборудование, чтобы сделать экспозиции более увлекательными. В музее появится интерактивная карта об истории первых казаков и возникновении станиц, материалы о родословных местных семей, а также аудиовизуальные инсталляции с фольклорными песнями и традициями.
После обновления музей станет площадкой для встреч, мастер-классов и работы краеведческих клубов, а также будет интереснее для туристов, которые изучают казачью культуру.
«Модернизированный музей — это вклад в будущее, который позволит не только сохранить, но и приумножить культурное достояние региона. Современные технологии позволят жителями и гостям края ближе познакомиться с уникальной культурой и колоритом маленького села — казачьей станицы», — отметила министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.