«Я сразу загорелся»: Александр Петров — о фильме «Коммерсант»

13 апреля состоялся пресс-показ нового фильма «Коммерсант», который выйдет в прокат 23 апреля.
Картина основана на автобиографическом романе Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», рассказывающем об опыте молодого предпринимателя, которого заключили под стражу по обвинению в мошенничестве. По сюжету ему приходится не только пережить тюремное заключение, но и переосмыслить свою жизнь.
Главного героя сыграл актер театра и кино Александр Петров.
— Сценарий меня сразу заинтересовал, — рассказывает Александр. — Это работа дебютантов, что уже интересно, да и самим проектом я сразу загорелся. И я благодарен ребятам, ведь многому у них научился, они заряжают своей новой, молодой энергией.
Фильм «Коммерсант» стал дебютным в карьере братьев Федора и Никиты Кравчук. Не застав эпоху девяностых, они постарались сами изобразить ее достаточно достоверно.
— Мне кажется, у нас немного мифологизированное представление о том времени, — делится Федор Кравчук. — Именно то, что мы знаем его со стороны, и освобождает нас в воплощении этого времени на экране.
По словам генерального продюсера картины Ивана Голомовзюка, важным для него стало поддержать молодых режиссеров.
— Я увидел то, как серьезно они подходят к своей работе: на уровне сценария, подготовки, — рассказывает продюсер Иван Голомовзюк.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Андрей Рубанов, писатель, автор романа «Сажайте, и вырастет»:
— Ребята превратили в кино большую часть моей жизни. Я очень тронут тем, как к моей истории отнеслись братья Кравчук, ведь они старались воссоздать ее в мельчайших деталях.