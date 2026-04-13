Житель Гурьевского района познакомился с мужчиной в баре и пригласил его в гости, тот оказался вором

Злоумышленник вынес из особняка нового приятеля украшения на 1.4 млн рублей.

Из особняка в Голубево Гурьевского района воришка вынес украшения на 1.4 млн рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Выяснилось, что хозяин дома познакомился в баре с мужчиной — домой поехали вместе. В ходе застолья хозяин показал новому знакомому ювелирные украшения. Когда он уснул, гость похитил украшения и скрылся. Пропажу обнаружила супруга, когда вернулась домой.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 43-летний житель Нестерова. Он задержан. Известно, что добычу воришка сдал в ломбард, выручив около 1 миллиона рублей.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Он уже арестован.