Житель Гурьевского района познакомился с мужчиной в баре и пригласил его в гости, тот оказался вором

Из особняка в Голубево Гурьевского района воришка вынес украшения на 1.4 млн рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Выяснилось, что хозяин дома познакомился в баре с мужчиной — домой поехали вместе. В ходе застолья хозяин показал новому знакомому ювелирные украшения. Когда он уснул, гость похитил украшения и скрылся. Пропажу обнаружила супруга, когда вернулась домой.
Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 43-летний житель Нестерова. Он задержан. Известно, что добычу воришка сдал в ломбард, выручив около 1 миллиона рублей.
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Он уже арестован.