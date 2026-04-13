Грызуны и полчища муравьев начали захватывать дома волгоградцев

— Безусловно, соседство с дикой, не ручной крысой создает много проблем. Эти животные способны поедать и портить пищу, причём они могут даже вскрывать консервы. Постоянное стремление стачивать резцы, а также организация жизненного пространства, при которой крысы активно грызут любые предметы и препятствия, приводят к порче одежды, повреждению линий связи и электросистем, — рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» Николай Онистратенко. — Страдает транспорт — известны случаи затопления судов, авиакатастроф и отказа автотранспорта, вызванные «работой» грызунов. Продукты их жизнедеятельности, шерсть попадают в жизненное пространство человека, портят продукты и вещи, вызывают аллергию и становятся питательной средой для инфекций. Крысы могут проявлять агрессию к человеку и домашним животным. Известны случаи, когда от соседства с ними страдали не только домашний скот и домашняя птица, но также маленькие дети и малоподвижные больные. Ну, и, конечно, при проявлении грызунов велика опасность переноса серьёзных и даже смертельно опасных заболеваний — бешенства, чумы, туляремии, тифа.