Весточки с Большой земли: волонтеры едут к бойцам с гуманитаркой, концертами и наградами

Художественный руководитель Московского современного художественного театра и спецпредставитель Союза театральных деятелей России Руслан Банковский отвез гуманитарный груз в зону СВО и вручил волонтерам и бойцам первые медали «Спасаем Веру и Отечество», учрежденные театральным сообществом. Корреспондент «Вечерней Москвы» присоединился к поездке и пообщался с ними.
Иномарка, до упора загруженная вещами, выезжает из столицы. За рулем сам Руслан Банковский. В Донбасс он регулярно ездит с 2017 года, когда в Московском современном художественном театре (МСХТ) начали действовать две культурно-гуманитарные бригады. Сейчас в их «адресном списке» более 50 воинских частей, куда артисты приезжают с выступлениями и гуманитаркой.
— За это в 2025 году 25 артистов награждены ведомственными наградами Министерства обороны, в том числе с получением статуса «Ветеран боевых действий», — рассказывает в дороге Руслан Банковский.
Пока есть горячие сердца.
Путь держим в село Елизаветовка Павловского района Воронежской области, где базируется благотворительный фонд «Мир добрых сердец». Режиссер вспоминает, как года четыре назад они познакомились с волонтерами в одном из воинских подразделений, куда приехали выступать с концертной бригадой. А директор фонда Нина Вакулина привезла гуманитарный груз. И они решили объединить усилия для помощи бойцам.
За разговорами время пролетает быстро. Добираемся до Елизаветовки. Останавливаемся у длинного кирпичного дома, с большой детской площадкой, где играет ребятня.
— Это дети беженцев, которые здесь живут, несколько семей, — поясняет Руслан.
Нас встречает Нина Вакулина. Сразу приступаем к церемонии награждения.
— По поручению Владимира Машкова рад вам вручить медаль «Спасаем Веру и Отечество» за вашу многолетнюю безвозмездную помощь для жителей Донбасса и наших военнослужащих, — произносит худрук и вручает награду Нине Вакулиной.
Уже за чаем героиня рассказывает, что благотворительный фонд был основан в 2014 году.
— Один из новых проектов называется «Жены героев». В фотопроекте приняли участие около 50 женщин, чьи мужья служат в зоне СВО. Баннеры со снимками регулярно меняются в Павловске, — рассказывает Нина Вакулина.
А начиная с 2022 года фонд совместно с МСХТ передал более 100 КамАЗов гуманитарной помощи батальонам «Спарта», «Илья Муромец», отдельному инженерно-саперному батальону и другим подразделениям.
— Мы работаем только по заказам бойцов, — говорит Нина. — Так, мы отвезли тепловизионные накидки, 130 кубометров обрезной доски, одежду, обувь, продукты питания, средства личной гигиены, буржуйки, спальные мешки и многое другое.
В 2022 году фонд принял беженцев из ДНР и ЛНР, открыл пункт временного размещения, где приют получили более 300 человек.
— Многие из них обосновались в селе, устроились здесь на работу. Некоторые из бывших постояльцев стали работать в фонде, — продолжает Нина Вакулина.
Пока мы беседуем, по коридору бегают дети, на кухне женщины готовят еду. Одна из них кричит: «Саша, запусти стиральную машинку!».
— Как видите, жизнь пока кипит, но около девяти вечера практически все ложатся спать, утром надо расходиться на работу, — поясняет директор.
Здесь временно обитают те, кто недавно перебрался в село и не имеет пока собственного жилья, а некоторые — и документов.
— Люди убегали из Донбасса, потеряв практически все. И мы их берем за руки, сопровождаем в МФЦ, чтобы помочь восстановить паспорта, помогаем с работой, — продолжает Нина.
Нет добрее тучи.
Утром выезжаем в Луганск, проходим контрольно-пропускной пункт. Дорога занимает примерно полтора часа. Встречаемся с военнослужащими 201-го отдельного стрелкового полка 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригады. Вручаем медали «Спасаем Веру и Отечество» сержанту Андрею Кекину и заместителю командира полка по военно-политической работе Олегу с позывным «Туча». Этот крупный мужчина с доброй улыбкой напоминает богатыря из былины. Только вместо кольчуги — камуфляж.
Замполит благодарит Руслана Банковского за то, что в Союзе театральных деятелей (СТД) обратили внимание на тыловые подразделения, которые выполняют много важных задач, в том числе и по эвакуации раненых.
— Наши бойцы рискуют не меньше, чем штурмовики, — рассказывает заместитель командира полка и отмечает, что у них много рационализаторов, которые придумывают новые виды боеприпасов. — Мы изготавливаем их, опробуем на месте и докладываем командующим о рабочих образцах. А как следствие — их ставят на вооружение.
Сержант Андрей Кекин подтверждает, что настрой у всех боевой, постоянно совершенствуют новые тактики наступления. Бойцы отмечают, что по всем направлениям наша техника и военнослужащие превосходят противника.
Замполит добавляет, что немаловажную роль играет и сплоченность коллектива. А достичь этого бывает сложно: бойцы разных возрастов, каждый со своим характером, со своей особой судьбой.
— Есть и ранее судимые. Сначала они проходят службу в спецподразделениях до момента получения государственных наград. Тогда их амнистируют и переводят в линейные кадровые подразделения. Эти бойцы показывают себя хорошо, они дисциплинированные. На них можно положиться, точно знаешь, что задача будет выполнена, — продолжает «Туча». — Недавно был случай с одним осужденным — бывшим боксером. Он один пошел в рукопашную с тремя «укропами»: одного уничтожил, а двоих уложил нокаутом и взял в плен. Представлен к государственной награде.
По словам замполита, большое внимание уделяется и увековечиванию памяти погибших солдат. Накануне около одного поселка установили поклонный крест на месте ожесточенных боев. В «серой» зоне устанавливают кресты ближе к рассвету. «Туча» объясняет так: это лучшее время, когда не работают приборы ночного и дневного видения.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России:
— Решением секретариата Союза театральных деятелей России учреждена ведомственная медаль «Спасаем Веру и Отечество». Так мы для себя расшифровали СВО. Этой медалью мы планируем отметить тех, чья деятельность направлена на защиту национальных интересов и патриотическое воспитание: военнослужащих, артистов, работающих в зоне СВО, волонтеров, педагогов, общественных деятелей.
СПРАВКА.
В 2025 году Союз театральных деятелей России учредил общественную награду — медаль «Спасаем Веру и Отечество». Ею могут быть награждены военнослужащие, артисты, работающие в зоне СВО, волонтеры, педагоги, наставники и общественники, а также деятели культуры и искусства.