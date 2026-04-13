Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковной Коломне благоустроят еще два общественных пространства

Одно из них — аллея имени Макеева.

Еще два общественных пространства благоустроят в Коломне Московской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Специалисты благоустрят бульвар 800-летия Коломны и аллею имени Макеева. Завершить подготовку проектов планируют в мае. Затем в течение 2026 года пройдут проектно-изыскательские работы. Завершение благоустройства намечено на 2027 год.

На бульваре 800-летия Коломны сделают несколько зон отдыха для людей разного возраста, расширят парковки и проведут озеленение. При этом специалисты сохранят склоны, где зимой жители катаются на санках.

На аллее имени Макеева планируют установить детскую площадку, оборудовать спортивную зону и место для спокойного отдыха. Также специалисты обновят бюст академика Виктора Макеева, а за памятником устроят фонтан.

Всего в регионе в этом году обновят 135 общественных территорий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.