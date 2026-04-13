В подмосковной Коломне благоустроят еще два общественных пространства

Еще два общественных пространства благоустроят в Коломне Московской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Специалисты благоустрят бульвар 800-летия Коломны и аллею имени Макеева. Завершить подготовку проектов планируют в мае. Затем в течение 2026 года пройдут проектно-изыскательские работы. Завершение благоустройства намечено на 2027 год.
На бульваре 800-летия Коломны сделают несколько зон отдыха для людей разного возраста, расширят парковки и проведут озеленение. При этом специалисты сохранят склоны, где зимой жители катаются на санках.
На аллее имени Макеева планируют установить детскую площадку, оборудовать спортивную зону и место для спокойного отдыха. Также специалисты обновят бюст академика Виктора Макеева, а за памятником устроят фонтан.
Всего в регионе в этом году обновят 135 общественных территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.