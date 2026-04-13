Небензя: Европа играет с огнём, готовясь к войне с Россией

Постпред РФ при ООН выступил на заседании Совета безопасности организации.

Источник: Клопс.ru

Масштабные вливания стран—членов ЕС в военную промышленность не оставляют сомнений в том, что Европа серьёзно занята подготовкой к большому противостоянию с Россией. Об этом на заседании Совета безопасности заявил постпред РФ при организации Василий Небензя в понедельник, 13 апреля, сообщает РИА Новости.

Дипломат привёл данные, согласно которым с февраля 2022 года по 2025 год страны Евросоюза потратили на оборону почти на 60% больше. Только в прошлом году эта сумма достигла 381 млрд евро (второй военный бюджет в мире после США). Также официально поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году.

«Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьёзно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как “игра с огнём”, поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать “зеркально”. И никто из завоевателей, приходивших к нам “с мечом”, а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову», — отметил Небензя.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше