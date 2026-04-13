В Ростовской области теперь по полису ОМС доступна бесплатная пересадка почки

В Ростовской области расширили перечень услуг по полису ОМС.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области получили доступ к бесплатной трансплантации почки в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в донском правительстве.

Во время встречи губернатора Юрия Слюсаря и председателя Федерального фонда ОМС Ильи Баланина было отмечено, что впервые полис ОМС позволяет пациентам рассчитывать на проведение столь сложного высокотехнологичного вмешательства за счет государственных средств.

Помимо трансплантологии, программа текущего года делает особый упор на предупреждение тяжелых осложнений. В частности, для людей, страдающих диабетом и гипертонией, вводится практика удаленного наблюдения: врачи смогут отслеживать ключевые показатели здоровья пациентов дистанционно с помощью специальных устройств, что позволит в режиме реального времени следить за состоянием пациента и не доводить до осложнений.

Также в рамках страховой медицины будет обеспечено лечение гепатита С. Что касается сердечно-сосудистых патологий, то пациентов станут своевременно направлять на необходимые операции, включая стентирование и установку кардиостимуляторов.

