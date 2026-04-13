В Ростовской области теперь по полису ОМС доступна бесплатная пересадка почки

Помимо трансплантологии, программа текущего года делает особый упор на предупреждение тяжелых осложнений. В частности, для людей, страдающих диабетом и гипертонией, вводится практика удаленного наблюдения: врачи смогут отслеживать ключевые показатели здоровья пациентов дистанционно с помощью специальных устройств, что позволит в режиме реального времени следить за состоянием пациента и не доводить до осложнений.