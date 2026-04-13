Американскую блогершу нашли мертвой после того, как парень сделал ей предложение

Американская блогерша Эшли Дженае, также известная как Эшли Робинсон, скончалась при невыясненных обстоятельствах в Танзании после того, как ее бойфренд сделал ей предложение руки и сердца. Она отправилась на Занзибар, чтобы отпраздновать свой 31-й день рождения, пишет TMZ.
Девушка прибыла на остров в начале апреля и остановилась в отеле Zuri Zanzibar. Уже 3 апреля она поделилась в социальных сетях трогательным видео с моментом предложения, которое ее молодой человек сделал во время сафари. Спустя два дня, 5 апреля, Робинсон нашли без сознания в своем номере. Ее экстренно доставили в местную больницу, где через несколько часов врачи констатировали смерть.
Обстоятельства кончины блогера вызывают множество вопросов. Родственники и близкие друзья Робинсон выражают обеспокоенность и настаивают на тщательном расследовании, требуя от танзанийских властей разъяснений. Они утверждают, что официальной информации о причинах смерти пока недостаточно.
Подруга Эшли Дженае — Саванна Бритт — призвала власти США и СМИ обратить внимание на ситуацию, отметив, что о смерти американки за границей долгое время не сообщалось публично. Информация о возможной причастности жениха не подтверждена. Родные попросили считать достоверными только данные, поступающие от семьи, сообщает TMZ.
Вооруженный мужчина в мексиканском городе Запопан застрелил 23-летнюю Валерию Маркес, которая развивала свой блог о красоте на платформе TikTok. Трагедия случилась во время прямой трансляции, которую вела девушка. Предположительно, с ней мог расправиться хейтер.