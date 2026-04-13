Евросоюз укрепил восточную границу

Да, Мадьяр, будучи евроатлантистом, снимет все препоны на пути выделения 90 миллиардов Украине и 20-го пакета антироссийских санкций. Притом что отношения с нами будут не слишком дружескими, но прагматичными, ведь и Орбан, обычно поупиравшись, выходил «попить кофе» во время голосования в ЕС. Под вопросом могут оказаться наши газовые контракты и строительство АЭС «Пакш». Однако главным поигравшим выглядит Трамп, который бросил свой авторитет в поддержку правого собрата. Но выяснилось, что на фоне последствий для Европы войны в Персидском заливе его фигура оказалась для венгров скорее токсичной. Такой афронт аукнется и в ходе довыборов в американский Конгресс.