Фидан обсудил с Лавровым усилия по прекращению конфликта в Иране

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан 13 апреля провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, обсуждаемые вопросы были сосредоточены вокруг усилий стран по прекращению войны в зоне Персидского залива.

Как писал сайт KP.RU, ранее Фидан заявил, что Вашингтон и Тегеран искренне настроены на достижение перемирия. По итогам переговоров США и Ирана в Исламабаде министр отметил, что стороны изложили свои исходные позиции, что, в свою очередь, вызывает сложности. При этом Фидан выразил уверенность, что посредники помогут сблизить позиции Вашингтона и Тегерана.

Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
Читать дальше