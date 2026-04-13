Фидан обсудил с Лавровым усилия по прекращению конфликта в Иране

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
«Министр иностранных дел Хакан Фидан 13 апреля провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом», — сказал собеседник агентства.
По его словам, обсуждаемые вопросы были сосредоточены вокруг усилий стран по прекращению войны в зоне Персидского залива.
Как писал сайт KP.RU, ранее Фидан заявил, что Вашингтон и Тегеран искренне настроены на достижение перемирия. По итогам переговоров США и Ирана в Исламабаде министр отметил, что стороны изложили свои исходные позиции, что, в свою очередь, вызывает сложности. При этом Фидан выразил уверенность, что посредники помогут сблизить позиции Вашингтона и Тегерана.