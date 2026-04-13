Трамп: США могут «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна может «заглянуть на Кубу» после того, как «разберется» с Ираном. Об этом он сказал в понедельник, 13 апреля, во время выступления перед журналистами.
— Мы разберемся с этим (Ираном — прим. «ВМ»), а затем, когда мы с этим покончим, мы можем заглянуть на Кубу, — приводит слова Трампа ТАСС.
Также американский лидер заявил, что Куба — это «страна в упадке», которая «уже давно очень плохо управляется».
7 марта Дональд Трамп уже говорил, что Соединенные Штаты переключатся на Кубу после окончания военной операции в Иране. Также глава Белого дома подписал прокламацию о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями.
В феврале Трамп объявил об энергетической блокаде Кубы. Он заявил, что введет 100-процентные пошлины против любой страны, которая поставит ей нефть. Глава государства также выразил надежду на то, что ему выпадет честь захватить Кубу.
Чуть позже Трамп заявил, что он допускает захват Кубы. Но заверил, что при таком сценарии США захватят остров «по-дружески».