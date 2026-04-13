В Кинешме Ивановской области начался ремонт библиотеки имени Пазухина

Ремонт центральной библиотеки им. В. А. Пазухина начался в Кинешме Ивановской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
Центральная библиотеки им. В. А. Пазухина — одно из старейших учреждений культуры города. Ее основали в 1894 году как Земскую публичную.
До конца июня 2028 года специалисты отремонтируют первый и второй этажи основного здания, переход и пристройку, обновят инженерные сети, электрику и фасад, а также сделают новое зонирование помещений. После завершения ремонта библиотеку планируют открыть как модельную. На время работ взрослый и детский абонементы переехали на ул. Краснофлотскую, 7.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.