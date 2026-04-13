В Кинешме Ивановской области начался ремонт библиотеки имени Пазухина

До конца июня 2028 года специалисты отремонтируют первый и второй этажи основного здания, переход и пристройку, обновят инженерные сети, электрику и фасад, а также сделают новое зонирование помещений. После завершения ремонта библиотеку планируют открыть как модельную. На время работ взрослый и детский абонементы переехали на ул. Краснофлотскую, 7.