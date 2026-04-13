Российская вакцина от рака кишечника получила разрешение на применение

Вакцина «ОНКОРНА» рекомендована для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, которые прошли не менее двух линий системной противоопухолевой терапии, а также для случаев с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) в сочетании с ингибиторами контрольных точек. ФМБА также ведет доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы.