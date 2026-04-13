Российская вакцина от рака кишечника получила разрешение на применение

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной мРНК-вакцины «ОНКОРНА». Этот препарат, разработанный специалистами ФМБА, предназначен для терапии колоректального рака и является второй в портфеле агентства вакциной нового поколения для борьбы с этим заболеванием.
«ОНКОРНА» — это биотехнологический препарат, призванный пробудить собственный иммунитет пациента для атаки на опухоль. В основе вакцины лежат липидные наночастицы, содержащие матричную РНК, которая несет информацию об индивидуальных неоантигенных пептидах, уникальных для опухоли каждого конкретного пациента. После введения вакцины иммунная система активизируется, распознает и уничтожает раковые клетки.
— Еще одна отечественная онковакцина, разработанная ФМБА России, получила разрешение на клиническое применение. После введения вакцины под кожу иммунная система пациента активируется и иммунные клетки начинают атаковать опухоль. Доклинические исследования препарата, как и в случае с пептидной терапевтической вакциной «ОНКОПЕПТ», полностью подтвердили его эффективность и безопасность, — отметила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Вакцина «ОНКОРНА» рекомендована для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, которые прошли не менее двух линий системной противоопухолевой терапии, а также для случаев с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) в сочетании с ингибиторами контрольных точек. ФМБА также ведет доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы.
Помимо этого, отечественные специалисты активно занимаются разработкой вакцины против аллергии на пыльцу амброзии. Сейчас препарат находится на этапе доклинических испытаний.