ЦБ оспорил блокировку активов России, обвинив Совет ЕС в превышении полномочий

Центральный банк России оспорил блокировку своих активов, обвинив Совет Европейского союза в превышении полномочий, нарушении законодательства и процедуры объединения, а также принятии решения при отсутствии необходимых компетенций.
Согласно доводам регулятора, статья 122 Договора о функционировании объединения, на которую ссылается Совет ЕС, не является достаточным основанием для таких ограничительных мер. Банк России настаивает, что такие действия представляют собой ограничения в отношении третьих стран и должны приниматься на основе статьи 215 Договора, требующей единогласного решения всех членов Совета.
Таким образом, в исковом заявлении утверждается, что Евросоюз злоупотребил своими полномочиями, нарушил принцип пропорциональности мер и не предоставил должного обоснования введенных ограничений. Особо подчеркивается нарушение принципа суверенного иммунитета государств и их центральных банков, передает ТАСС.
Глава Министерства иностранных дел Германии Йохан Вадефуль ранее сообщил, что европейские политики на текущий момент не обсуждают передачу Украине замороженных активов России, эта тема снята с повестки.