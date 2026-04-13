Медведев прокомментировал заявления США о блокаде Ормуза цитатой из Оруэлла

Зампред Совбеза РФ заявил, что оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой, когда блокировку выдают за разблокировку.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал намерения США блокировать Ормузский пролив, используя цитату из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Свое мнение он написал на странице в соцсети X. Медведев отметил, что многие страны хотят разблокировки пролива, а Белый дом решил его блокировать.

«В то время, как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать. Блокировка — равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, “война — это мир”», — написал Медведев.

Знаменитый лозунг из романа «1984» («Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила») символизирует тоталитарную пропаганду и двоемыслие, при которых власть меняет понятия местами, поддерживая постоянную войну для сохранения контроля над обществом.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде Ирана, которая началась 13 апреля. Центральное командование ВС США начало перекрыло движение судов под любыми флагами, которые направляются к иранским портам или отплывают от них.

