В лесничества Подмосковья поступит более 120 единиц техники

Более 120 единиц специализированной техники поступит в лесничества Московской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Из 123 запланированных машин уже закупили 96: 28 — для тушения лесных пожаров, 27 — для лесохозяйственных работ и 41 — для патрулирования. В первую очередь технику направят в Балашиху, Воскресенск, Егорьевск, Луховицы, Солнечногорск, Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский округа. Оставшиеся 27 единиц ожидаются до конца июня. Вся техника произведена в России и Белоруссии, что упрощает обслуживание и поставку запчастей.
«Для нас важно, чтобы все, кто занимается тушением пожаров, чувствовали нашу поддержку и видели, что мы выделяем на это необходимые ресурсы. Здесь представлена часть машин, которые скоро отправятся к местам несения службы», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.