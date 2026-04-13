В лесничества Подмосковья поступит более 120 единиц техники

Из 123 запланированных машин уже закупили 96: 28 — для тушения лесных пожаров, 27 — для лесохозяйственных работ и 41 — для патрулирования. В первую очередь технику направят в Балашиху, Воскресенск, Егорьевск, Луховицы, Солнечногорск, Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский округа. Оставшиеся 27 единиц ожидаются до конца июня. Вся техника произведена в России и Белоруссии, что упрощает обслуживание и поставку запчастей.