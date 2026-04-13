В Таганроге прошел региональный этап Всероссийского хорового фестиваля

В городе Таганроге Ростовской области на сцене Городского дома культуры завершился региональный этап XII Всероссийского хорового фестиваля, о чем проинформировали в правительстве Ростовской области.
Творческое состязание, состоявшееся 13 апреля, собрало четырнадцать коллективов из разных уголков Дона. Они продемонстрировали мастерство в жанре народного пения.
Среди участников были представлены как юные дарования из музыкальных школ, так и опытные составы, включая творческие объединения промышленных предприятий и профессиональных учебных заведений региона.
Торжественную атмосферу открытия задало выступление оркестра русских народных инструментов «Дон» Ростовской государственной филармонии.
Конкурсная программа стала этапом отбора наиболее ярких и самобытных коллективов, которые в дальнейшем получат право отстаивать честь донского края на окружном и всероссийском уровнях.
