Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге прошел региональный этап Всероссийского хорового фестиваля

В Ростовской области определили лучших исполнителей народной песни.

Источник: Комсомольская правда

В городе Таганроге Ростовской области на сцене Городского дома культуры завершился региональный этап XII Всероссийского хорового фестиваля, о чем проинформировали в правительстве Ростовской области.

Творческое состязание, состоявшееся 13 апреля, собрало четырнадцать коллективов из разных уголков Дона. Они продемонстрировали мастерство в жанре народного пения.

Среди участников были представлены как юные дарования из музыкальных школ, так и опытные составы, включая творческие объединения промышленных предприятий и профессиональных учебных заведений региона.

Торжественную атмосферу открытия задало выступление оркестра русских народных инструментов «Дон» Ростовской государственной филармонии.

Конкурсная программа стала этапом отбора наиболее ярких и самобытных коллективов, которые в дальнейшем получат право отстаивать честь донского края на окружном и всероссийском уровнях.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.