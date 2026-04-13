Трамп назвал важное условие для сделки с Ираном: вот что хочет президент США

Трамп: мира с Ираном не будет, если страна не откажется от ядерных амбиций.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не заключат сделку с Ираном без отказа от ядерных амбиций. Таким образом лидер Белого дома назвал основное условие для заключения сделки с исламским государством.

Президент заявил, что ядерное оружие Ирана якобы сорвало переговоры в Исламабаде. Он отметил, что надеется на согласие в этой части договора со стороны иранских властей.

«Я думаю, они согласятся на это. Я почти уверен в этом. На самом деле, я в этом уверен. Если они не согласятся, сделки не будет… У Ирана не будет ядерного оружия», — резюмировал лидер Белого дома в разговоре с прессой.

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после заявления Трампа о прекращении огня на две недели. В воскресенье переговоры завершились без соглашения. Представитель МИД Ирана заявил о взаимопонимании по ряду вопросов, но по ключевым пунктам позиции остались далекими. При этом в России заявили, что у США и других стран нет никаких доказательств о том, что Иран хотел изготавливать ядерное оружие. Они использовали уран для производства мирного атома.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше