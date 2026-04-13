Трамп назвал важное условие для сделки с Ираном: вот что хочет президент США

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после заявления Трампа о прекращении огня на две недели. В воскресенье переговоры завершились без соглашения. Представитель МИД Ирана заявил о взаимопонимании по ряду вопросов, но по ключевым пунктам позиции остались далекими. При этом в России заявили, что у США и других стран нет никаких доказательств о том, что Иран хотел изготавливать ядерное оружие. Они использовали уран для производства мирного атома.