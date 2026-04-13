Трамп назвал важное условие для сделки с Ираном: вот что хочет президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не заключат сделку с Ираном без отказа от ядерных амбиций. Таким образом лидер Белого дома назвал основное условие для заключения сделки с исламским государством.
Президент заявил, что ядерное оружие Ирана якобы сорвало переговоры в Исламабаде. Он отметил, что надеется на согласие в этой части договора со стороны иранских властей.
«Я думаю, они согласятся на это. Я почти уверен в этом. На самом деле, я в этом уверен. Если они не согласятся, сделки не будет… У Ирана не будет ядерного оружия», — резюмировал лидер Белого дома в разговоре с прессой.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после заявления Трампа о прекращении огня на две недели. В воскресенье переговоры завершились без соглашения. Представитель МИД Ирана заявил о взаимопонимании по ряду вопросов, но по ключевым пунктам позиции остались далекими. При этом в России заявили, что у США и других стран нет никаких доказательств о том, что Иран хотел изготавливать ядерное оружие. Они использовали уран для производства мирного атома.