В ООН призвали уважать свободу судоходства в Ормузском проливе после блокады США

Дюжаррик: ООН выступает за свободу судоходства в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Организация Объединенных Наций призвала уважать свободу судоходства в Ормузском проливе после того, как США объявили о начале его блокады. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о действиях американской стороны.

«Наша позиция остается неизменной: все стороны этого конфликта должны уважать свободу судоходства в Ормузском проливе в соответствии с международным правом», — сказал Дюжаррик.

До этого американский лидер Дональд Трамп объявил, что США берут под контроль Ормузский пролив, останавливая любой транспорт на входе и выходе. Глава Белого дома также распорядился выявлять и задерживать все суда, которые перечисляли деньги Тегерану за право прохода. А Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что с 17:00 по московскому времени 13 апреля под блокировку попадает «весь морской трафик, следующий к берегам Ирана или от них».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше