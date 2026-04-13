В ООН призвали уважать свободу судоходства в Ормузском проливе после блокады США

До этого американский лидер Дональд Трамп объявил, что США берут под контроль Ормузский пролив, останавливая любой транспорт на входе и выходе. Глава Белого дома также распорядился выявлять и задерживать все суда, которые перечисляли деньги Тегерану за право прохода. А Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что с 17:00 по московскому времени 13 апреля под блокировку попадает «весь морской трафик, следующий к берегам Ирана или от них».