«Сильно тревожит»: Онищенко предупредил о возможной опасности оспы обезьян

На фоне появления случаев заражения оспой обезьян ученые начали обсуждать возможное распространение вируса. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, почему вируса действительно стоит опасаться.
— Сам факт участившихся случаев, а это третий в этом году, меня очень сильно тревожит. За пострадавших я не беспокоюсь, они выздоровеют, но они должны осознать, что являются сегодня самой уязвимой группой риска и открывают дорогу вирусу оспы обезьян в человеческую популяцию, — отметил академик.
Онищенко подчеркнул: оспа обезьян родственна с натуральной оспой — вирусом, который официально ликвидировали еще в 1980 году. Это имеет и обратную сторону, ведь после этого человечество, по сути, лишилось коллективной защиты от инфекций такого рода.
Кроме того, уже сейчас есть предпосылки, что вирус может стать еще заразнее. Тем более, что он уже закрепился среди людей и продолжает распространяться. Поэтому Онищенко напомнил о необходимости развивать и обновлять вакцинные подходы также и против оспы человека, чтобы снизить возможные риски в будущем, передает «КП».
13 апреля в Домодедовской больнице сообщили о госпитализации еще одного пациента с подтвержденной оспой обезьян. Тогда уточнялось, что лечение проходят два человека. По данным медучреждения, новый пациент — мужчина 38 лет, который не выезжал за пределы страны. Состояние обоих россиян оценивается как удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее мужчину с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Мытищах. Еще 22 марта 43-летний пациент почувствовал себя плохо: у него поднялась температура, появилась сыпь на теле, увеличились лимфоузлы.