В Беларуси появился опасный вредитель: увидите его — звоните специалистам по защите растений

В Беларуси впервые выявили опасный карантинный вредитель — ясеневую изумрудную златку (Agrilus planipennis). Насекомое обнаружили в Гомеле, сообщили изданию Ivyenews.by в Ивьевской районной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Источник: Смартпресс

Златка относится к карантинным объектам, ограниченно распространенным на территории Евразийского экономического союза.

Речь идет об одном из самых разрушительных инвазивных вредителей. Жук поражает ясень: зараженные деревья быстро теряют крону, листья желтеют раньше времени, ветви усыхают. Основной ущерб наносят личинки — они прогрызают извилистые ходы под корой, разрушая ткани дерева.

В результате ясени гибнут в среднем через три года после заражения, а при массовом распространении — уже за 1−2 года.

Опознать вредителя можно по характерным признакам: D-образные отверстия на стволах диаметром 3−4 мм и извитые ходы под корой. Взрослые жуки имеют изумрудно-зеленую окраску с золотистым или бронзовым блеском, их длина достигает 8,5−15 мм.

Распространяется златка через зараженные саженцы, древесину, упаковочные материалы, а также с транспортом и естественным путем из уже существующих очагов.

Специалисты просят при обнаружении подозрительных насекомых или признаков усыхания ясеня срочно сообщать в территориальные органы государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Это позволит быстрее локализовать очаг и предотвратить распространение вредителя.