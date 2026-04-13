В Беларуси появился опасный вредитель: увидите его — звоните специалистам по защите растений

Златка относится к карантинным объектам, ограниченно распространенным на территории Евразийского экономического союза.
Речь идет об одном из самых разрушительных инвазивных вредителей. Жук поражает ясень: зараженные деревья быстро теряют крону, листья желтеют раньше времени, ветви усыхают. Основной ущерб наносят личинки — они прогрызают извилистые ходы под корой, разрушая ткани дерева.
В результате ясени гибнут в среднем через три года после заражения, а при массовом распространении — уже за 1−2 года.
Опознать вредителя можно по характерным признакам: D-образные отверстия на стволах диаметром 3−4 мм и извитые ходы под корой. Взрослые жуки имеют изумрудно-зеленую окраску с золотистым или бронзовым блеском, их длина достигает 8,5−15 мм.
Распространяется златка через зараженные саженцы, древесину, упаковочные материалы, а также с транспортом и естественным путем из уже существующих очагов.
Специалисты просят при обнаружении подозрительных насекомых или признаков усыхания ясеня срочно сообщать в территориальные органы государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Это позволит быстрее локализовать очаг и предотвратить распространение вредителя.