Умер Игорь Бек, кинооператор «Мосфильма»

Как писал сайт KP.RU, 5 апреля на 75-м году жизни скончался Герой Труда России, создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов. Также Леонов возглавлял НПО машиностроения, при этом на предприятии он совмещал должности генерального директора и генерального конструктора. Объединение, которым руководил изобретатель, считается одним из ключевых звеньев в российской ракетно-космической отрасли.