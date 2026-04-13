Умер Игорь Бек, кинооператор «Мосфильма»

Умер кинооператор «Мосфильма» Игорь Бек. Это печальное событие произошло еще в субботу, 11 апреля. Ему было 82 года. Об этом сообщила пресс-служба союза кинематографистов России.
«Одиннадцатого апреля 2026 года ушел из жизни наш коллега — член Союза кинематографистов России, кинооператор Игорь Донатович Бек (1944−2026)», — говорится в сообщении.
Кинооператор Бек после окончания в 1970 году ВГИКа работал на студиях министерства обороны и научно-популярного кино. С 1977 года — на киностудии «Мосфильм».
