Несколько красноярцев попали в продолжение известного сериала

КРАСНОЯРСК, 14 апреля, ФедералПресс. Красноярские актеры Артем Федотов, Екатерина Хомчук, Андрей Коник, Алексей Максименко приняли участие в продолжении известного сериала — «Универ. 15 лет спустя». Премьера состоялась 14 апреля, сообщили в пресс-службе телеканала.

«На съемочной площадке я взаимодействовал с несколькими актерами, но хотел бы, конечно, отметить Настасью Самбурскую — давно мечтал поработать с ней в кадре и пообщаться вживую! Остался очень счастлив этой замечательной возможности — разделить съемочную площадку с такой великолепной актрисой!», — рассказал Андрей Коник.

Среди других актеров — участники оригинального состава сериала:

Арарат Кещян Стас Ярушин Анна Хилькевич Валентина Рубцова Андрей Гайдулян Настасья Самбурская Александр Мартынов Виталий Гогунский Мария Кожевникова.

Ранее в беседе с «ФедералПресс» режиссер Владимир Копуш рассказал о перспективах развития кинематографа в Сибири, также издание подготовило подборку фильмов и сериалов, созданных при участии талантов из СФО. Кроме того, стало известно, что сибирские актеры сыграли в двух комедийных сериалах. А еще в продолжении популярного сериала сыграли сразу 8 красноярцев.

Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.