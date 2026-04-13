Что приготовить из сваренных на Пасху яиц: шесть верных рецептов для каждого

— Иногда мне в храм приносят скорлупу от яиц и в ответ на мое удивление говорят: «Ведь яйца были освященными!» — говорит настоятель храма Святых Новомучеников иерей Иоанн Стукалин. — Конечно, в этом вопросе, как и во всех других, не нужно впадать в крайности и беречь мусор, хранить пропадающие яйца только потому, что их освятили в церкви. Если они уже действительно могут угрожать вашему здоровью, то лучше их просто выбросить.