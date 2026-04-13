Мендель: У Украины есть возможность завершить конфликт в ближайшие месяцы

Сейчас между Россией и Украиной существует окно возможностей для завершения конфликта. Однако это окно ограничено ближайшими месяцами. С таким заявлением в понедельник, 13 апреля, выступила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
— В последнее время моя надежда на окончание войны в этом году неуклонно угасает. В январе я была гораздо более оптимистична. Однако окно возможностей для завершения конфликта быстро сужается и ограничено ближайшими месяцами, — написала она на своей странице в социальной сети Х.
Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разногласия российской и украинской сторон по территориальному вопросу заключаются «в считаных километрах».
6 апреля Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс по Украине пока на паузе, так как у США много других дел. По его словам, сейчас в трехстороннем формате «трудно собраться».
Спустя два дня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются.
Затем в зарубежных СМИ появилась информация, что специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в США. По информации журналистов, он должен был обсудить с американскими представителями украинский кризис.