СК запросил у ВККС согласие на дело против калининградского судьи

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко, сообщает пресс-служба СК.

Источник: РБК

Следствие располагает данными, что в 2024 году ответчик по одному из арбитражных дел передала судье Ефименко через троих посредников первую часть взятки в размере 1 млн рублей за принятие решения по делу. Следователи отметили, что взятку передали «в рамках оперативно-разыскных мероприятий».

«После передачи этих денег одного из посредников задержали сотрудники областного УФСБ», — говорится в сообщении.

Общая сумма взятки должна была составить 2 млн рублей.

«При этом троим посредникам и судье предназначалось по 500 тыс. рублей», — уточнили следователи.

Обвинительные приговоры в отношении всех троих посредников уже вступили в законную силу, заключили в СК.

Материал дополняется.