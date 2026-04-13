«Не про закон, а про месть»: Екатерина Гордон будет защищать Артёма Чекалина и обратится к президенту

Напомним, Гагаринский суд Москвы сегодня приговорил Артёма Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 млн рублей, признав его виновным в нелегальных валютных операциях. По данным следствия, он вместе с Валерией Чекалиной и бизнес-партнёром Романом Вишняком вывел за рубеж более 250 млн рублей по подложным документам. Сам фигурант отрицал причастность к преступлению и просил условного срока, тогда как гособвинение изначально запрашивало для него 7,5 года лишения свободы и штраф почти в 197 млн рублей.