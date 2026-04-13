Запись к врачу, направления, выписки, больничный. Минздрав Беларуси объявил о создании мобильного приложения для пациентов

Подробности БелТА рассказал заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Виктор Сидоренко.
— Можно проанонсировать единое мобильное приложение для всех граждан — любой может записаться на прием к врачу из единой точки входа, посмотреть свои направления, куда он должен госпитализироваться, когда прибыть, заказать определенные услуги, например, получить какую-то выписку из документов, — сообщил Виктор Сидоренко.
По его словам, также у белорусов будет возможность посмотреть в мобильном приложении свой электронный больничный:
— Почему именно посмотреть? Потому что меняется сам механизм обращения данного листка в рамках страны.
Представитель министерства добавляет: информация о том, что человек болел и выздоровел, напрямую направляется в Фонд социальной защиты населения. И для того, чтобы у пациента была соответствующая информация, она и будет сгружаться в приложение.
Мобильное приложение, как ожидается, будет доступно для скачивания в 2027 году.
— Финального названия нет. Ведутся дискуссии. Рабочее название — «Мое здоровье», — заметил Виктор Сидоренко.