Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запись к врачу, направления, выписки, больничный. Минздрав Беларуси объявил о создании мобильного приложения для пациентов

Источник: Комсомольская правда

Подробности БелТА рассказал заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Виктор Сидоренко.

— Можно проанонсировать единое мобильное приложение для всех граждан — любой может записаться на прием к врачу из единой точки входа, посмотреть свои направления, куда он должен госпитализироваться, когда прибыть, заказать определенные услуги, например, получить какую-то выписку из документов, — сообщил Виктор Сидоренко.

По его словам, также у белорусов будет возможность посмотреть в мобильном приложении свой электронный больничный:

— Почему именно посмотреть? Потому что меняется сам механизм обращения данного листка в рамках страны.

Представитель министерства добавляет: информация о том, что человек болел и выздоровел, напрямую направляется в Фонд социальной защиты населения. И для того, чтобы у пациента была соответствующая информация, она и будет сгружаться в приложение.

Мобильное приложение, как ожидается, будет доступно для скачивания в 2027 году.

— Финального названия нет. Ведутся дискуссии. Рабочее название — «Мое здоровье», — заметил Виктор Сидоренко.