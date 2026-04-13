В Крыму появляются новые виды насекомых и птиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В Крыму все чаще фиксируют появление новых видов насекомых и животных. Пока случаев заболеваний, связанных с популяциями вселенцев, не наблюдается. Однако инвазивные виды могут представлять опасность для растений. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал профессор кафедры общей биологии и генетики Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.