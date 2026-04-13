В Крыму появляются новые виды насекомых и птиц

По словам ученого, массовое размножение чужеродных для полуострова животных и насекомых становится типичным явлением. Всему виной — разбалансировка природных механизмов. У новых видов нет врагов на новом месте обитания, а значит — нет контроля над их численностью.
«Всему виной глобальное потепление, которое привело к нарушениям экологического равновесия в биосфере. И поэтому за последние годы у нас появилось много новых видов. В частности, сирийский дятел, черногрудый воробей, клоп-кружевница. Точное количество новых видов неизвестно», — сказал Сергей Иванов.
Вместе с тем, на полуострове наблюдается снижение численности колорадского жука, отметил он. Причины все те же — климатические изменения.
Ранее в Крыму ученые впервые достоверно подтвердили обнаружение в реках мраморного рака. Он обладает устойчивостью к низкому содержанию кислорода и кратковременным похолоданиям. Раков обнаружили в водоемах полуострова, которые периодически замерзают зимой. Также этот вид животных обладает удивительной особенностью размножения.