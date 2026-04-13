Трамп пригрозил заглянуть на Кубу после того, как разберется с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может «заглянуть» на Кубу после того, как решит все вопросы с Ираном. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами. Американский лидер также назвал Кубу «страной в упадке», утверждая, что она давно и очень плохо управляется.