Трамп пригрозил заглянуть на Кубу после того, как разберется с Ираном

«Мы разберемся с этим (с Ираном), а затем, когда мы с этим покончим, мы можем заглянуть на Кубу», — сказал Трамп. Ранее он уже заявлял, что США могут «по-дружески установить контроль над Кубой».
В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против его страны не существует, а кубинцы готовы сражаться и умирать за родину. При этом кубинский лидер допустил, что достичь соглашений с Вашингтоном сложно, но не исключил такую вероятность.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении замглавы МИД России Сергея Рябкова. Он сказал, что Москва не намерена уходить из Западного полушария, несмотря на попытки Вашингтона вытеснить РФ из региона. Рябков назвал кубинцев братьями и заметил, что Россия не может бросить Кубу на произвол судьбы.