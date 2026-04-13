Трамп пригрозил заглянуть на Кубу после того, как разберется с Ираном

Трамп: США могут заглянуть на Кубу, когда решат свои вопросы с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может «заглянуть» на Кубу после того, как решит все вопросы с Ираном. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами. Американский лидер также назвал Кубу «страной в упадке», утверждая, что она давно и очень плохо управляется.

«Мы разберемся с этим (с Ираном), а затем, когда мы с этим покончим, мы можем заглянуть на Кубу», — сказал Трамп. Ранее он уже заявлял, что США могут «по-дружески установить контроль над Кубой».

В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против его страны не существует, а кубинцы готовы сражаться и умирать за родину. При этом кубинский лидер допустил, что достичь соглашений с Вашингтоном сложно, но не исключил такую вероятность.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении замглавы МИД России Сергея Рябкова. Он сказал, что Москва не намерена уходить из Западного полушария, несмотря на попытки Вашингтона вытеснить РФ из региона. Рябков назвал кубинцев братьями и заметил, что Россия не может бросить Кубу на произвол судьбы.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше