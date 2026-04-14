Без врачей, воды и дорог: как живут три семьи в упраздненном селе в СКО

На севере страны насчитывается 590 сёл. Более 100 из них фактически на грани исчезновения, и в них проживают около трёх тысяч человек. С 19 по 25 годы в регионе было упразднено 59 сёл, в 2024 году — 45, из которых 38 были присоединены к ближайшим населённым пунктам. Меры государственной поддержки включают 15 МРП на каждого члена семьи, а местные исполнительные органы помогают при переезде и трудоустройстве.