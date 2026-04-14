Без врачей, воды и дорог: как живут три семьи в упраздненном селе в СКО

Село Алка: Жизнь на грани исчезновения
Село Алка в Северо-Казахстанской области официально упразднили, но люди здесь всё ещё живут — три семьи. Сельчанам приходится практически выживать, так как нет воды, медучреждений, а дорога до села лишь условная — последние пять километров до неё пешком.
В 2024 году населённый пункт официально упразднили и присоединили к соседнему Карагашу. Теперь это всего лишь улица на карте. О том, что жизнь ещё теплится, напоминает пасущийся скот. Однако разрушенные дома и тишина в селе возвращают в реальность.
Местный житель Максат Исабеков вспоминает, что раньше Алка была полноценным селом со школой и медпунктом:
«Было 60 дворов, деревня была большая. Продукты закупаем на месяц, на два. В район ездим на тракторе или на лошади. Меня в район посылают, а район в город посылает. Вот проблема у меня такая. Ноги не идут. Вот кладбище рядом стоит, не можем ехать. Там смыло дорогу».
Ещё один сельчанин, Ниязбек Закирьянов, тоже уезжать не собирается и выживает за счёт хозяйства. Мужчина считает, что село ещё можно вернуть к жизни:
«Пока ой жок (такой мысли нет). Пока мысли не было, здесь будем жить. Скотины много. Лишь бы здоровье не подводило. Скорая в соседней деревне, но дороги тут не очень. Сделали бы нам грейдер и скважину почистили бы. Привозим воду из Карагаша. Сразу литров 300−400».
Сельские власти объясняют, что людям не раз предлагали переехать, но те отказались. Они заверяют, что поддерживают жителей, как могут, но о ремонте дорог пока речи не идёт:
«Мы их не оставляем, в зимний период мы открываем им дорогу, вода получается у них из скважины, в принципе, свет всегда есть. В 20-м году были построены дома в центральной усадьбе, но данные люди не захотели, получается. Они держат личное подсобное хозяйство», — отметил аким сельского округа Арман Абулгазин.
На севере страны насчитывается 590 сёл. Более 100 из них фактически на грани исчезновения, и в них проживают около трёх тысяч человек. С 19 по 25 годы в регионе было упразднено 59 сёл, в 2024 году — 45, из которых 38 были присоединены к ближайшим населённым пунктам. Меры государственной поддержки включают 15 МРП на каждого члена семьи, а местные исполнительные органы помогают при переезде и трудоустройстве.