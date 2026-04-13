«Качество жизни — не про БАДы»: как уходит культ «успешного успеха»

Культ самооптимизации перестает быть актуальным, а в соцсетях все активнее обсуждают тренд на обращение к себе. Автор программы «Качество жизни» и главный редактор «РБК Стиль» Евгений Тихонович отмечает, что жить качественно теперь важнее, чем жить эффективно. «Люди банально устали, — говорит он. — Теперь они должны слушать прежде всего себя, а не какие-то внешние источники, которые навязывают им протоколы, навязывают им эти бесконечные баночки с БАДами, навязывают им курсы и все что угодно. Качество жизни складывается прежде всего из партнерства с собой, со своим умом, со своим телом, организмом».
При этом философия качественной жизни требует определенного просвещения, продолжает Тихонович. Рынок, по его словам, нуждается в большом количестве «правильных экспертов». «Сейчас очень много блогеров, они берут на себя смелость говорить вещи, к которым не стоит прислушиваться», — объясняет Тихонович.
Как добавляет Нино Белиходзе, директор партнерских материалов и направлений «Красота», «Здоровье», «Качество жизни» «РБК Стиль», взвешенно стоит воспринимать рекомендации инфлюенсеров и в бьюти-индустрии. «Косметика призвана закрыть базовые потребности: хорошее очищение, хорошее увлажнение в любом возрасте и, самое главное, о чем все забывают, — солнцезащитное средство в любое время года. Возьмем еще сон, питание и минимальное движение — и все это сделает вашу кожу гораздо лучше, чем дорогая сыворотка от суперизвестного бренда», — рассуждает Белиходзе.
Одна из главных рекомендаций для поддержания качественной жизни, которую дают эксперты, — ходьба, утверждает Тихонович. Что касается косметологической рутины, Белиходзе рекомендует сократить количество используемых средств до действительно необходимых. «Не нужно просто так использовать новинки. Нужно закрыть базовые потребности своей кожи», — резюмирует Белиходзе.