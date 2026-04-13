Бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина доставили в СИЗО после приговора

Бывшего супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина, приговоренного к семи годам колонии, доставили в СИЗО-7 «Капотня» в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в окружении осужденного.
Он добавил, что Чекалин проведет в следственном изоляторе около двух недель на карантине.
О том, что после оглашения приговора Чекалина этапируют в СИЗО, также сообщает ТАСС. В правоохранительных органах агентству рассказали, что после завершения карантина Чекалина могут доставить в другой изолятор Москвы.
Гособвинение ранее запросило для Артема Чекалина семь с половиной лет колонии и штраф почти 197 млн руб., однако сегодня, 13 апреля, суд приговорил его к семи годам заключения и штрафу 194,5 млн руб. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
Уголовное дело по статье 193.1 УК (совершение валютных операций с использованием подложных документов) районный суд начал рассматривать в декабре 2025 года. В марте материалы в отношении Валерии Чекалиной были выделены в отдельное производство, в этой части процесс был приостановлен в связи с диагностированным у блогера онкологическим заболеванием. Чекалину освободили из-под домашнего ареста.
Ранее против супругов Чекалиных были возбуждены другие уголовные дела, связанные с уклонением от уплаты налогов и легализацией денежных средств. Их прекратили после погашения задолженности перед налоговыми органами в размере 505 млн руб. Валерия и Артем Чекалины расторгли брак летом 2024 года.
