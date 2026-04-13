Бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина доставили в СИЗО после приговора

Гособвинение ранее запросило для Артема Чекалина семь с половиной лет колонии и штраф почти 197 млн руб., однако сегодня, 13 апреля, суд приговорил его к семи годам заключения и штрафу 194,5 млн руб. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.