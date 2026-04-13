Хореограф DJ M.E.G. оскорбил беременную танцовщицу на чемпионате в Москве

В Москве прошёл всероссийский чемпионат по танцевальному стилю Frame Up Strip. Член жюри, 44-летний хореограф Эдуард Магаев (DJ M.E.G.), позволил себе публичные оскорбления в адрес одной из участниц: он снимал девушку на видео, выкладывал кадры и высмеивал её фигуру. Позже выяснилось, что танцовщица беременна. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.