Национальная гвардия в Астане превратила праздник в символ единства

В столице Казахстана праздник весны и обновления — Наурыз — в этом году прошёл особенно ярко.

Источник: DKNews.kz

Военнослужащие Национальной гвардии МВД Республики Казахстан доказали: даже в строгих армейских буднях есть место традициям, теплу и настоящему народному духу, передает DKNews.kz.

—-

Юрты как центр культуры и памяти

На территории столичной бригады вырос целый этноаул — десятки юрт, каждая со своим характером и смыслом. Это были не просто декорации, а настоящие культурные пространства, где оживали традиции казахского народа. Внутри — ковры, посуда, национальные украшения и сцены из повседневной жизни кочевников. Военнослужащие подошли к оформлению с душой: каждая юрта рассказывала свою историю — о семье, гостеприимстве, уважении к старшим.

—-

Вкус праздника: от наурыз коже до домашнего дастархана

Отдельной точкой притяжения стал дастархан. Гостей угощали традиционными блюдами, главным из которых, конечно, было наурыз коже — символ изобилия и благополучия. Но дело было не только во вкусе. За каждым блюдом стояла история, переданная через поколения. Военные не просто готовили — они делились частью своей культуры.

—-

Игры, обряды и живая атмосфера

Праздник наполнили национальные игры, обряды и выступления. Здесь можно было увидеть, как переплетаются прошлое и настоящее: древние традиции органично вписались в современную военную жизнь. Гости участвовали в конкурсах, наблюдали за обрядами и чувствовали себя частью большого общего праздника.

—-

Соревнование юрт: традиции в новом формате

Чтобы добавить интриги, организаторы провели конкурс среди юрт. Победителей определяли в нескольких номинациях:

  • «Лучшие традиции».

  • «Самая красивая юрта».

  • «Самый творческий ауыл».

  • «Самая гостеприимная юрта».

  • «Самое вкусное наурыз коже».

Это было не просто соревнование, а возможность для военнослужащих проявить креативность и показать, насколько глубоко они ценят национальное наследие.

—-

Больше, чем праздник

Наурыз в Национальной гвардии — это не просто яркое событие с музыкой и угощениями. Это напоминание о том, что сила страны — не только в её армии, но и в культуре, традициях и единстве людей. В этот день форма и погоны не скрывали, а наоборот — подчеркивали главное: за каждым военнослужащим стоит история, семья и народ, чьи ценности они защищают. И, пожалуй, именно такие моменты делают праздник по-настоящему живым.