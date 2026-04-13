Балет «Тихий Дон» привезли в Москву из Ростова

Балет из Ростова-на-Дону «Тихий Дон» покажут на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Спектакль — один из претендентов на премию «Золотая маска». О балетной версии романа Михаила Шолохова и местном балете рассказывает хореограф, главный балетмейстер Ростовского музыкального театра Иван Кузнецов.
Насколько полно, по-вашему, труппу Ростовского балета представляет именно спектакль «Тихий Дон»?
Иван Кузнецов: Мне кажется, труппа любит авторские спектакли, сделанные специально для нас. Солисты буквально дерутся за партии в этом балете, мне очень приятно слышать, что и девчонкам в кордебалете нравится в нем танцевать. Конечно, хотелось бы сказать, что они чувствуют, будто танцуют про себя (сейчас труппа на треть состоит из выпускников хореографического отделения Ростовского колледжа искусств, мы приближаемся к тому, что костяк будет локальный), но я в этом не уверен.
Знаю, некоторые солисты прочитали и перечитывали «Тихий Дон», основательно подошли к своим ролям в спектакле. Но все же время Шолохова, реалии казацкой жизни очень далеки от нынешней молодежи. Да и хотя в спектакле есть казачий перепляс, гуляние на свадьбе, не скажу, что мы много позаимствовали из народной традиции. Это, скорее, размышление на тему средствами классического балета с его традиционным обращением к обобщенному характерному танцу.
«Тихий Дон» наряду со «Спартаком» и «Эсмеральдой» стал у нас одним из самых больших, густонаселенных спектаклей, в нем занято 60 танцовщиков из 87. Конечно, в Ростове-на-Дону «Тихий Дон» сам напрашивается на сцену. Я думал о постановке еще пять лет назад, когда узнал о балете Николая Боярчикова (он шел в Ленинградском Малом театре оперы и балета в середине 1980-х). А потом его автор, ростовский композитор Леонид Клиничев пришел с идеей постановки — как раз перед юбилеем Шолохова. Так мы решились.
Если для артистов времена «Тихого Дона» — далекое прошлое, то почему балет должен волновать публику?
Иван Кузнецов: Каждый раз, когда мы выбираем новое название, сталкиваемся с тем, что классические сюжеты ставлены-перепоставлены и не всегда хорошо. Адаптация к балетной сцене требует сильного упрощения первоисточника, поэтому, прежде чем подступиться, десять раз подумаешь. Поэтому страх был, как отнесется к нашей идее публика. Тем более что публика разная: к нам ходят и старшее поколение, и молодежь по Пушкинской карте — слава богу, сейчас интерес к нашему театру большой. Нужен был спектакль, в котором каждый нашел бы что-то свое. Судя по отзывам, молодежи нравится динамика, активные мизансцены, и мне самому нравится темп нашего балета. Среднее поколение находит интересные режиссерские решения — спасибо моему соавтору Павлу Сорокину. Старшее поколение видит корректно истолкованное повествование.
Сюжет Шолохова для нас стал рамой, внутри которой мы создали свой балет. Его основной посыл — терзания Мелехова. Он проносит их через войну, революцию и собственные любовные отношения. Спектакль про него. И про то, что человек меняется — под влиянием отношений и исторических событий.
Что для вас в романе Шолохова самое дорогое?
Иван Кузнецов: Признаюсь, мне роман давался нелегко, и вся работа у меня шла через усилие. В балете исторические события — только фон, поэтому я был сосредоточен на лирической линии сюжета, на взаимоотношениях персонажей. Мне было жалко женщин — и Наталью, и в какой-то момент Аксинью. Отношение Мелехова к ним меня отталкивало. Чем он мне нравится — это своей искренностью.
Публика, слава богу, наше видение «Тихого Дона» приняла. Это один из лидеров среди премьер нашего театра, он за год прошел 13−15 раз. И спектакль живет, артисты от показа к показу привносят что-то свое, начинают раскрываться и находить интересные интерпретации.
Вы восьмой год руководите Ростовским балетом. Что стало главным достижением на этом посту?
Иван Кузнецов: Объединение коллектива. Когда мы с женой, нашим репетитором Леной Лыткиной (Кузнецовой), пришли на службу в этот театр, увидели хороших артистов, педагогов, концертмейстеров, но каждый смотрел в свою сторону. С тех пор удалось повести труппу за собой. Двигались мы не всегда в правильную сторону — были ошибки, но собрались люди молодые, способные, с горящими глазами. Ростовский балет молодой, ему всего 25 лет, средний возраст артистов — 26−28 лет.
Какие задачи движут вами сейчас?
Иван Кузнецов: Очень не хочется оказаться корольком в теплом болотце, наполеончиком. Из ближайших целей — хочется, чтобы труппа хорошо показалась в Москве. В Большом и Мариинском мы уже выступали, а сцена театра Станиславского и Немировича-Данченко меня даже больше волнует — это мой родной театр в прошлом. Дальше у нас дома фестиваль балета, премьеры, хореографы, которых хотелось бы пригласить, в работе с которыми труппа могла бы вырасти. Надеюсь пригласить специалистов в классической хореографии, чтобы обновить старые спектакли. Наращивать уровень коллектива. Наверное, каждый руководитель всего этого хочет. И главное, когда станет скучно, чтобы хватило смелости признаться себе в этом и место уступить. А пока хочется работать.
Вы руководите балетной труппой оперного театра. Но ведь на самом деле ваш театр называется «музыкальным». Этот статус вас как-то ограничивает?
Иван Кузнецов: Статус музыкального театра принижает нас в глазах некоторых артистов. Но у нас хорошая сцена, такие хорошие условия — и артистические, и материальные, — что какие-то региональные театры могли бы нам позавидовать.
В последние годы вы заметно обновили и усилили труппу. Чем соблазняете выпускников ведущих училищ ехать в Ростов?
Иван Кузнецов: Творчеством. Я уже не обещаю сольных партий с первого дня, как делал это по неопытности раньше. Несколько раз обжегся и зарекся. Теперь обещаю возможности, а уж как их используют — их дело. Я сам репетирую, даю педагогов и выход на сцену. Помню, в первую мою поездку в Пермь я пригласил пять мальчиков. Трое из них тогда приехали, двое работают у нас до сих пор, танцуя корифейский или ведущий репертуар. В какой-то момент мы приглашали ребят до выпуска приехать к нам за счет театра посмотреть город, коллектив, присмотреться. Сейчас у нас есть артисты с дипломами Новосибирска, Перми, Казани, Уфы и даже Вагановской академии.
В прошлом году приехала девушка, окончившая Московскую академию хореографии и работавшая в Театре балета Якобсона. Ей хочется расширять свой репертуар, а у нас в репертуаре почти 20 названий, и это возможность станцевать «Баядерку», «Корсар». В месяц от шести до десяти спектаклей. Это оптимальное количество, чтобы билеты были распроданы, а у артистов не было перегрузки — в конвейер превращаться не хочется.
Сегодня у Ростова есть не только привлекательный репертуар, южный климат и фрукты, но и сложности, связанные с близостью к СВО. Это сказывается на работе?
Иван Кузнецов: Сказывается, особенно на приглашении выпускников училищ. У детей есть заинтересованность, мы договариваемся, а потом родители их отговаривают по соображениям безопасности. Недавно просмотреться приезжали дети из Красногорского училища, но родители не хотят отпускать их к нам работать. Как отец я прекрасно понимаю, что сам бы десять раз подумал, если бы моя 18-летняя дочка захотела работать в Ростове, хотя наш город сейчас в относительной безопасности.
В мае у вас пройдет очередной фестиваль балета имени Ольги Спесивцевой. Чего ждать зрителям?
Иван Кузнецов: Фестиваль будет уже шестым, но имя Спесивцевой он получил не сразу. Это одна из главных балерин ХХ века, и она уроженка Ростова-на-Дону. В этом году у нас выступают представители Мариинского, Большого, Театра Станиславского и Немировича-Данченко, Михайловского и Севастопольского театра. В программе также будет конкурс молодых исполнителей, его жюри возглавит Мария Александрова, ректор Севастопольской академии хореографии.
Завершится фестиваль гала-концертом «Большой русский дивертисмент» на музыку русских композиторов с премьерами четырех новых постановок, одну из которых сделаю я. Для труппы фестиваль — это большой эмоциональный всплеск. За неделю мы показываем пять спектаклей, и это сложно. Но важно, что наши артисты смотрят на звезд — не только на то, как они танцуют, но и на то, как относятся к профессии, как репетируют, занимаются классом. И билеты на фестиваль всегда разлетаются. Такое событие всех окрыляет.
Справка «РГ».
Иван Кузнецов руководит балетом Ростовского музыкального театра с 2017 года. До этого он окончил Московскую академию хореографии, танцевал в балете Венской Штаатсопер, Московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, был премьером Новосибирского театра оперы и балета.