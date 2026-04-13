На каких улицах Калининграда не будет света во вторник

В Калининграде во вторник, 14 апреля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на:
ул. Красная, 115, 115 В, 142; Советский проспект, 103а; ул. Маршала Борзова, 65а; ул. Фрунзе, 71.
С 9:00 до 20:00 свет отключат на улицах:
Благодатная, 1, 1а-в, 7а, 8−9, 11−12, 14−17, 22; Изумрудная, 2−4, 6, 8, 10−10 а, 13−15, 21, 25, 27; Лазурная 1−4, 6−6а, 8, 10, 12−13, 15−16, 18, 21, 25, 27, 29; Тихоокеанская, 4, 6, 40−42, 42а-б, 43, 45, 47; пер. Тихоокеанский, 5, 5а-б, 6−6а, 7−10, 12; Челюскинская, 20−22; 1-я Алтайская, 29−29а; Дальневосточная, 15.