Axios: США предлагали Ирану мораторий на обогащение урана на 20 лет

Иран в свою очередь готов был заморозить обогащение урана на срок менее 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

США на переговорах в пакистанском Исламабаде просили Иран отказаться от обогащения урана на 20 лет. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон предложил Тегерану объявить 20-летний мораторий на обогащение урана. При этом Исламская республика выступила со встречной инициативой, которая предусматривала заморозку обогащения урана на срок менее 10 лет.

Собеседник портала в администрации США отметил, что стороны продолжают взаимодействовать в попытке достичь соглашения.

Как писал сайт KP.RU, в свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не придет к соглашению с Ираном без отказа Тегерана от ядерных амбиций. По словам главы Белого дома, ядерное оружие Исламской республики якобы сорвало переговоры в Исламабаде. Он отметил, что надеется на согласие в этой части договора со стороны иранских властей.

