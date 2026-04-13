На ремонт южной части искусственной авандюны на Балткосе выделили 64 млн рублей

На Балтийской косе укрепят южную часть искусственной авандюны. На эти цели выделили 64 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Финансирование рассчитано на 2026 год.
Искусственные укрепления на Балткосе пострадали после зимних штормов в конце 2023-го и в начале 2024 года. Тогда из-за стихии размыло пляж в районе Западного форта. Волны вместе с наносами из кусков кирпича, камней и бетонных элементов повредили северную часть искусственной авандюны.
Прошлым летом специалисты ремонтировали защитное сооружение. Подрядчик заменил повреждённые геобэги и геотексиль, восстановил целостность ядра защитного вала и укрепили морской склон волногасящим камнем. Работы выполнила компания «Пава» за 45,3 миллиона рублей.