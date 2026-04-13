Собчак заподозрила Красовского в опьянении на интервью и попросила его дыхнуть

Журналистка Ксения Собчак во время интервью со своим коллегой по цеху, бывшим директором вещания русскоязычного канала RT Антоном Красовским заподозрила, что тот может быть пьян, и попросила собеседника «дыхнуть на нее».
Красовский признался, что «выпил один бокал», после чего выполнил просьбу Собчак.
— Подожди, это же неэтично, когда с пьяным человеком… Не, ну ты не пьяный, — сказала журналистка.
Собчак добавила, что не позволит гостю интервью пить алкоголь во время их разговора.
Красовский ранее пришел на интервью в косоворотке с признанным нацистским «цветком папоротника», который состоит из четырех незавершенных свастик, образующих одну завершенную. При этом вещи с подобным принтом можно приобрести на популярных российских маркетплейсах.
Комика Дмитрия Хрусталева ранее сняли с рейса из Калининграда в Москву за пьяный дебош. Перед вылетом он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и мешал другим пассажирам в зоне посадки.
Сотрудники Госавтоинспекции в Москве остановили автомобиль, за рулем которого находился актер Дмитрий Петрашевич. Они обратили внимание на его покрасневшее лицо и предположили, что тот пьян, но артист отказался от медосвидетельствования.