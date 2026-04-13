ХК «Торпедо» проиграл «Металлургу» в третьем раунде ¼ плей-офф 2:4

Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл «Металлургу» в ¼ плей-офф Кубка Гагарина. Матч проходил в Нижнем Новгороде 13 апреля.
Первый период остался за «автозаводцами». Команда немного уступала по броскам в створ (5 бросков «Торпедо» против 7 от «Металлурга»), но это не помешало открыть счет в матче. Шайбу забросил Алексей Кручинин.
Во втором периоде игроки «Металлурга» бросали существенно больше (16 бросков в створ против 10 у «Торпедо»), что привело к четырем безответным голам. Нижегородцы смогли забить гол только в концовке игры. Шайбу забросил Василий Атанасов.
Теперь у «Торпедо» больше нет права на ошибку в серии. Следующая встреча состоится 15 апреля в Нижнем Новгороде.