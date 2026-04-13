ЦБ: количество поддельных банкнот в Калининградской области снижается

«Российские банкноты — одни из самых защищённых в мире. Благодаря модернизации и усовершенствованию защитных элементов количество подделок из года в год снижается. Так, за последние шесть лет количество фальшивок, выявленных в банковской системе Калининградской области, сократилось более чем в четыре раза. В настоящее время в обороте уже находятся обновлённые банкноты номиналом 100 и 5000 рублей. В конце прошлого года Банк России представил ещё одну модернизированную банкноту номиналом 1000 рублей. На очереди находятся 10, 50 и 500 рублей», — пояснил управляющий отделением Евгений Малый.